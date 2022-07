Vietati a Roma i vessilli del Partito Curdo dei Lavoratori (Di venerdì 1 luglio 2022) Dopo un’ora di contrattazioni, il corteo parte, come riferisce Chiara Criciati sul Manifesto. Centinaia di persone, riunite sotto lo slogan «Contro la guerra e l’invasione del Kurdistan», lasciano la Romana piazza della Repubblica con le bandiere con cui erano arrivate. Tra cui quelle del Pkk, per la Questura non sventolabili. Ecco il motivo dell’attesa: la polizia vuole vietare i vessilli del Partito Curdo dei Lavoratori, una novità. Comprensibile alla luce di quanto successo venerdì: il ministero degli Esteri turco ha convocato l’ambasciatore greco Christodoulos Lazariz per protestare contro ciò che ritiene occulto sostegno al terrorismo. Atene, dice Ankara, garantirebbe al «fuorilegge» Pkk di svolgere le proprie attività («propaganda, reclutamento e finanziamento»), prova ne sarebbe il recente ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 1 luglio 2022) Dopo un’ora di contrattazioni, il corteo parte, come riferisce Chiara Criciati sul Manifesto. Centinaia di persone, riunite sotto lo slogan «Contro la guerra e l’invasione del Kurdistan», lasciano lana piazza della Repubblica con le bandiere con cui erano arrivate. Tra cui quelle del Pkk, per la Questura non sventolabili. Ecco il motivo dell’attesa: la polizia vuole vietare ideldei, una novità. Comprensibile alla luce di quanto successo venerdì: il ministero degli Esteri turco ha convocato l’ambasciatore greco Christodoulos Lazariz per protestare contro ciò che ritiene occulto sostegno al terrorismo. Atene, dice Ankara, garantirebbe al «fuorilegge» Pkk di svolgere le proprie attività («propaganda, reclutamento e finanziamento»), prova ne sarebbe il recente ...

