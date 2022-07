Spaccio di crack e cocaina, donna agli arresti domiciliari (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Era stata arrestata il 5 maggio, e condotta in carcere Raffaella Di Chiano, la 36enne responsabile di detenzione ai fini di Spaccio di un chilogrammo di cocaina e 50 grammi di crack, quantitativi sequestrati a seguito di perquisizione dai carabinieri di Montesarchio. Oggi il gip Maria Di Carlo, accogliendo le richieste difensive dell’avvocato Antonio Leone, ha revocato la custodia cautelare in carcere, disponendo i domiciliari presso il luogo di residenza in attesa della celebrazione del giudizio fissato per il prossimo 26 settembre. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Era stata arrestata il 5 maggio, e condotta in carcere Raffaella Di Chiano, la 36enne responsabile di detenzione ai fini didi un chilogrammo die 50 grammi di, quantitativi sequestrati a seguito di perquisizione dai carabinieri di Montesarchio. Oggi il gip Maria Di Carlo, accogliendo le richieste difensive dell’avvocato Antonio Leone, ha revocato la custodia cautelare in carcere, disponendo ipresso il luogo di residenza in attesa della celebrazione del giudizio fissato per il prossimo 26 settembre. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

