Pubblicità

Adnkronos : Un nuovo documentario rivela gli sforzi diplomatici della Francia e i dettagli della telefonata tra Macron e #Putin… - PaolilloLuca : Putin, la telefonata con Macron prima della guerra: 'Gioco a hockey...' - Tiziano_Marino : Terminata da poco telefonata tra #Modi e #Putin Così come fatto nei giorni scorsi dall'#Indonesia, anche l'#India… - lifestyleblogit : Putin, la telefonata con Macron prima della guerra: 'Gioco a hockey...' - - ledicoladelsud : Putin, la telefonata con Macron prima della guerra: “Gioco a hockey…” -

Parigi, 1 lug. " Emmanuel Macron e Vladimirhanno avuto un colloquio diretto e molto teso a soli 4 giorni dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina: un documentario diffuso su France 2 dedicato agli sforzi dietro le quinte della diplomazia ...In occasione del nostro ultimo colloquio, ti ho ricordato e perfino letto gli articoli 9, 11 e 12 degli Accordi di Minsk", replica. Il presidenteaccusa quindi Volodymyr Zelensky di non ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Lo ha detto il ministro degli Esteri russo dopo il vertice della Nato. Secondo il presidente degli Usa, Joe Biden Mosca "è una minaccia diretta e la Cina è una sfida sistemica". Il premier inglese Joh ...