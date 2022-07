L'Ora - Inchiostro contro piombo, anticipazioni ultima puntata 6 luglio 2022 (Di venerdì 1 luglio 2022) L'Ora - Inchiostro contro piombo giungerà all'epilogo mercoledì 6 luglio 2022 con la messa in onda dell'ultima puntata durante la quale Nicastro ed i suoi giornalisti rischieranno la vita. Ma vediamo nel dettaglio cosa aspettarci dal finale di questa stagione. L'Ora - Inchiostro contro piombo, anticipazioni quinta puntata La quinta ed ultima puntata de L'Ora-Inchiostro contro piombo andrà in onda mercoledì 6 luglio 2022 su Canale 5 alle 21:30 e vedrà l'intera redazione affrontare la morte di Domenico. Nel frattempo, Nicastro sarà in ospedale per curare un'ulcera ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 1 luglio 2022) L'Ora -giungerà all'epilogo mercoledì 6con la messa in onda dell'durante la quale Nicastro ed i suoi giornalisti rischieranno la vita. Ma vediamo nel dettaglio cosa aspettarci dal finale di questa stagione. L'Ora -quintaLa quinta edde L'Ora-andrà in onda mercoledì 6su Canale 5 alle 21:30 e vedrà l'intera redazione affrontare la morte di Domenico. Nel frattempo, Nicastro sarà in ospedale per curare un'ulcera ...

