Wimbledon 2022 | Kyrgios si ritira dal doppio | “La mia priorità è il singolare”

Nick Kyrgios e Thanasi Kokkinakis non giocheranno insieme il doppio a Wimbledon 2022. I due australiani, che avrebbero dovuto esordire contro la coppia Bedene/Kwon, si sono infatti ritirati. A prendere la decisione è stato Nick Kyrgios, che nonostante abbia impiegato appena 1h26? per battere Krajinovic, ha preferito non scendere in campo. "Sono un giocatore di singolare, la mia priorità è il singolare. Ho giocato 4 ore al primo turno, personalmente è stato troppo tempo in campo, voglio fare ciò che è meglio per il mio corpo" ha spiegato l'australiano.

