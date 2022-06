Il gesto di Draghi che nessuno può nascondere. Porro svela: “Crisi seria” (Di giovedì 30 giugno 2022) Mario Draghi voleva davvero sbarazzarsi di Giuseppe Conte? Nell'edizione del 30 giugno di Controcorrente, talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili, è ospite Nicola Porro, giornalista di Quarta Repubblica, che dà la propria visione della possibili Crisi di governo scaturita dai bollenti spiriti del leader del Movimento 5 Stelle: “Tenderei a fidarmi di Draghi quando parla di sue questioni personali, tenderei meno a essere ottimista che sia stata una tempesta in un bicchiere d'acqua. Abbiamo raccontato tanti mesi di guerra e se il premier italiano anticipa di un giorno il rientro a casa da un vertice Nato, non un vertice Nato qualsiasi, ma quello dell'allargamento dell'Alleanza nel pieno di una guerra, devo immaginare che la Crisi fosse un po' più seria di quanto l'abbiamo ... Leggi su iltempo (Di giovedì 30 giugno 2022) Mariovoleva davvero sbarazzarsi di Giuseppe Conte? Nell'edizione del 30 giugno di Controcorrente, talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili, è ospite Nicola, giornalista di Quarta Repubblica, che dà la propria visione della possibilidi governo scaturita dai bollenti spiriti del leader del Movimento 5 Stelle: “Tenderei a fidarmi diquando parla di sue questioni personali, tenderei meno a essere ottimista che sia stata una tempesta in un bicchiere d'acqua. Abbiamo raccontato tanti mesi di guerra e se il premier italiano anticipa di un giorno il rientro a casa da un vertice Nato, non un vertice Nato qualsiasi, ma quello dell'allargamento dell'Alleanza nel pieno di una guerra, devo immaginare che lafosse un po' piùdi quanto l'abbiamo ...

Pubblicità

LuisellaLuis : RT @algirone: #Draghi sta forzando ogni occasione per rimanere a galla, con la #NATO , nella politica interna, col #Governo . Una persona p… - SADIComic : Volevo dirti che non ho apprezzato quasi nulla dei 2 ultimi tuoi anni pubblici, ma volevo rim,arcare quanto sia sta… - SADIComic : @GiuseppeConteIT @elio_vito Volevo dirti che non ho apprezzato quasi nulla dei 2 ultimi tuoi anni pubblici, ma vole… - Pimander1 : @MarcoRizzoPC Dal modo in cui reagisce alla domanda è ovvio che Draghi ha fatto grandi pressioni su Svezia e Finlan… - Pimander1 : @CathVoicesITA @scarpettavenere @Comunardo Dal modo in cui reagisce, pare ovvio che Draghi abbia fatto grandi press… -