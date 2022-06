Il dg del Granada chiude al Napoli per Maximiano: «Non abbiamo intenzione di venderlo» (Di giovedì 30 giugno 2022) Nel corso di una lunga intervista concessa a Diario As, il dg del Granada Alfredo García Amado ha ribadito l’intenzione di costruire una squadra competitiva nonostante la retrocessione della scorsa stagione. L’obiettivo dei rojiblancos è recuperare subito la categoria. È questo il motivo per cui Amado ha sostanzialmente chiuso alle cessioni dei calciatori più importanti, compreso il portiere Luìs Maximiano, per cui nei giorni scorsi s’era parlato, proprio in Spagna, di un interessamento del Napoli. «Ha un contratto in vigore e c’è una clausola, non abbiamo intenzione di venderlo», ha dichiarato Amado ad As. «Bisogna stare calmi a parlare di uscite, faremo una squadra competitiva. La seconda divisione è molto complicata, si tratta di un campionato durissimo, ci sono 42 ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 giugno 2022) Nel corso di una lunga intervista concessa a Diario As, il dg delAlfredo García Amado ha ribadito l’di costruire una squadra competitiva nonostante la retrocessione della scorsa stagione. L’obiettivo dei rojiblancos è recuperare subito la categoria. È questo il motivo per cui Amado ha sostanzialmente chiuso alle cessioni dei calciatori più importanti, compreso il portiere Luìs, per cui nei giorni scorsi s’era parlato, proprio in Spagna, di un interessamento del. «Ha un contratto in vigore e c’è una clausola, nondi», ha dichiarato Amado ad As. «Bisogna stare calmi a parlare di uscite, faremo una squadra competitiva. La seconda divisione è molto complicata, si tratta di un campionato durissimo, ci sono 42 ...

