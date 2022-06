Wimbledon 2022 | già s’inizia a fare sul serio | cosa tenere d’occhio nel day 3

Pubblicità

Eurosport_IT : Parole che non avremmo mai voluto sentire da Matteo Berrettini ?? Il suo messaggio completo - ilpost : Matteo Berrettini è risultato positivo al coronavirus e non potrà partecipare a Wimbledon - SkySport : Tennis, Matteo Berrettini positivo al Covid: salta Wimbledon #SkySport #Wimbledon #Berrettini - positanonews : Berrettini, battuto dal Covid, lascia Wimbledon tra le #news - raspa90 : RT @LucaCico80: -

Si è chiuso il primo turno di, con qualche vittima illustre, tra ko in campo (Hubert Hurkacz e Felix Auger - Aliassime) e chi è stato escluso dalla corsa a causa a causa del Covid - 19 (Matteo Berrettini e Marin ...Buona la prima per Lorenzo Sonego a. Sull'erba britannica, l'azzurro ha sconfitto ieri il temibile Denis Kulda con il punteggio di 6 - 7(6) 6 - 3 7 - 5 4 - 6 6 - 2 al termine di un match ricco di emozioni. Per il nostro ...Nonostante il vortice mediatico innescato dalla positività del croato Marin Cilic e di Matteo Berrettini, il torneo di Wimbledon 2022 va avanti. I riflettori sono puntati sui secondi turni, quelli ...Jannik Sinner, dopo la vittoria su Wawrinka al primo turno — il suo primo successo sull’erba in un tabellone principale —, torna in campo nel secondo contro Elias Ymer, lo svedese che è stato ...