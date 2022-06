Thiago Silva chiama Neymar: «Vieni al Chelsea!» (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il difensore del Chelsea Thiago Silva vuole convincere il connazionale Neymar a vestire la maglia dei Blues Thiago Silva, difensore del Chelsea, in una intervista ai media presenti durante un evento sponsor a Recife ha chiamato a Londra Neymar. LE PAROLE – «Beh, se Neymar lasciasse il Psg dovrebbe andare al Chelsea. Se succedesse, sarebbe una grande cosa. Ovviamente non ha bisogno di commenti sulle sue qualità ma aggiungo anche che per adesso non so nulla, ma spero che questo avvenga». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il difensore del Chelseavuole convincere il connazionalea vestire la maglia dei Blues, difensore del Chelsea, in una intervista ai media presenti durante un evento sponsor a Recife hato a Londra. LE PAROLE – «Beh, selasciasse il Psg dovrebbe andare al Chelsea. Se succedesse, sarebbe una grande cosa. Ovviamente non ha bisogno di commenti sulle sue qualità ma aggiungo anche che per adesso non so nulla, ma spero che questo avvenga». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : #ThiagoSilva chiama #Neymar al #Chelsea - LucaPalaz9 : @Baldo14603459 Thiago Silva era un fenomeno con allegri e con tutti gli altri a seguire. Detto questo uno la pensa… - parpagnowow : @blusewillis1 Ma è thiago Silva? - creador1996 : @cirelligianluc @bagnariol_luca Ammesso che fosse, in tutta onestà pensi che il Patric dell’ultimo anno sia tanto p… - SimoneSaraceni7 : RT @masolinismo: per me questa trattativa di lukaku non esiste, tutta una roba inventata dai giornalisti/tifosi interisti, mi ricorda le no… -