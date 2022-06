Non funziona Instagram il 29 giugno, non carica le storie: problemi anche con le traduzioni (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ci risiamo: non funziona Instagram oggi 29 giugno per una discreta platea di utenti. I problemi non danno vita ad un down completo e diffuso, eppure ci sono funzioni del social per immagini non attive. In particolare, nelle prime ore di questo mercoledì di fine mese, sta accadendo che le storie non vengano caricate dalla galleria immagini del proprio telefono e ci siano anche delle anomalie per quanto riguarda la traduzione dei post da lingue diverse dall’italiano. Le prime anomalie odierne si sono verificate subito dopo le ore 8 di stamane. Il servizio Downdetector mostra una decisa impennata di alert relativi al disservizio intorno alle ore 9 odierne con diverse centinaia di testimonianze di errori. Perché non funziona Instagram ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ci risiamo: nonoggi 29per una discreta platea di utenti. Inon danno vita ad un down completo e diffuso, eppure ci sono funzioni del social per immagini non attive. In particolare, nelle prime ore di questo mercoledì di fine mese, sta accadendo che lenon venganote dalla galleria immagini del proprio telefono e ci sianodelle anomalie per quanto riguarda la traduzione dei post da lingue diverse dall’italiano. Le prime anomalie odierne si sono verificate subito dopo le ore 8 di stamane. Il servizio Downdetector mostra una decisa impennata di alert relativi al disservizio intorno alle ore 9 odierne con diverse centinaia di testimonianze di errori. Perché non...

