LIVE – Nuoto di fondo, 10km maschile e femminile Mondiali Budapest 2022: aggiornamenti in DIRETTA (Di mercoledì 29 giugno 2022) La DIRETTA testuale delle gare sui 10km maschile e femminile di Nuoto di fondo dei Mondiali di Budapest 2022. L’Italia vuole incrementare il già ricco bottino di medaglie (3 finora su tre gare disputate) e torna in acqua nella distanza olimpica con gli azzurri Domenico Acerenza, Gregorio Paltrinieri, Giulia Gabbrielleschi e Rachele Bruni. Chi si aggiudicherà il titolo? L’appuntamento è per le ore 8.00 di mercoledì 29 giugno con la partenza della 10 chilometri femminile, mentre alle ore 12.00 è prevista la partenza degli uomini. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione. COME VEDERE LE GARE IN TV IL PROGRAMMA DI ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 giugno 2022) Latestuale delle gare suididideidi. L’Italia vuole incrementare il già ricco bottino di medaglie (3 finora su tre gare disputate) e torna in acqua nella distanza olimpica con gli azzurri Domenico Acerenza, Gregorio Paltrinieri, Giulia Gabbrielleschi e Rachele Bruni. Chi si aggiudicherà il titolo? L’appuntamento è per le ore 8.00 di mercoledì 29 giugno con la partenza della 10 chilometri, mentre alle ore 12.00 è prevista la partenza degli uomini. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione. COME VEDERE LE GARE IN TV IL PROGRAMMA DI ...

Pubblicità

OA_Sport : #NUOTO #FONDO Seguite con noi la DIRETTA #LIVE della 10 km di nuoto di fondo maschile a #Budapest2022: Paltrinieri… - JustNowOne : LIVE Nuoto di fondo, 10 km donne Mondiali 2022 in DIRETTA: Van Rouwendaal, rimonta d'oro! Azzurre lontane - OA Spor… - Nuotomania : DA - zazoomblog : LIVE Nuoto di fondo 10 km donne Mondiali 2022 in DIRETTA: Olasz prova l’azione ma le azzurre sono vicine - #Nuoto… - infoitsport : LIVE Nuoto di fondo, 10 km Mondiali 2022 in DIRETTA: vai Paltrinieri! Nuova sfida a Wellbrock per l'oro! -