Clima, per i ministri Ue le quote di emissione devono essere assegnate gratis a chi inquina fino al 2035. E il Fondo sociale va tagliato (Di mercoledì 29 giugno 2022) Lo stop alle quote di emissione gratuite oggi distribuite alle industrie più inquinanti? Può attendere fino al 2035. E' la posizione dei 27 governi europei, ufficializzata martedì notte al Consiglio ambiente – per l'Italia c'era il ministro Roberto Cingolani – che ha adottato le posizioni negoziali sul pacchetto Fit for 55 proposto dalla Commissione europea. Quello che punta ad accelerare la decarbonizzazione delle economie del Vecchio continente e comprende non solo il discusso stop alle auto a benzina e diesel dal 2035 ma anche, appunto, la riforma del poco noto sistema di scambio delle quote di emissione dell'Ue (Emissions Trading System). Che sulla carta impone alle imprese ad alta intensità energetica e al settore della produzione di energia di ...

