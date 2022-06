UFFICIALE – Rinforzo in attacco per il Torino: il comunicato (Di martedì 28 giugno 2022) Dopo la firma avvenuta ieri arriva anche l’ufficialità: Pietro Pellegri sarà un giocatore del Torino a titolo definitivo, nella prossima stagione. A dare l’ufficialità è stato proprio il club granata su i suoi canali ufficiali attraverso un comunicato. L’attaccante classe 2001 rimarrà definitivamente in Piemonte dopo essere arrivato in prestito dal Milan. Con i granata conta 9 presenze e ha il merito di aver segnato un gol nel pareggio contro la Lazio a Roma. Torino comunicatoUFFICIALE Pellegri Pellegri ha anche una presenza in Nazionale e quattro nell’Under 21 dove è stato autore di due reti, l’ultima delle quali nella recente vittoria per 4-1 sull’Irlanda che ha permesso agli azzurrini di qualificarsi all’Europeo 2023. Di seguito, il ... Leggi su rompipallone (Di martedì 28 giugno 2022) Dopo la firma avvenuta ieri arriva anche l’ufficialità: Pietro Pellegri sarà un giocatore dela titolo definitivo, nella prossima stagione. A dare l’ufficialità è stato proprio il club granata su i suoi canali ufficiali attraverso un. L’attaccante classe 2001 rimarrà definitivamente in Piemonte dopo essere arrivato in prestito dal Milan. Con i granata conta 9 presenze e ha il merito di aver segnato un gol nel pareggio contro la Lazio a Roma.Pellegri Pellegri ha anche una presenza in Nazionale e quattro nell’Under 21 dove è stato autore di due reti, l’ultima delle quali nella recente vittoria per 4-1 sull’Irlanda che ha permesso agli azzurrini di qualificarsi all’Europeo 2023. Di seguito, il ...

