Tamberi - Jacobs | seguite loro - Sport - quotidiano net

(Di martedì 28 giugno 2022) Leo Turrini Faccio prima a dire, anzi, a scrivere che per l'atletica azzurra non sarà semplice reggere il confronto con le prodigiose imprese dei nostri nuotatori. Anche ieri, in mare aperto, l'...

Gimboal momento non è vicino ad una condizione ottimale. Ha persino faticato ad aggiudicarsi il titolo italiano in quel di Rieti e lasciamo stare le dispute verbali con un collega meno ...... dall'11 luglio 2021 con Berrettini in finale a Wimbledon e il trionfo della banda di Mancini a Wembley, al 1° agosto 2021, con i 7' beatamente folli griffatiai Giochi di Tokyo 2020. Tamberi-Jacobs, seguite loro Faccio prima a dire, anzi, a scrivere che per l’atletica azzurra non sarà semplice reggere il confronto con le prodigiose imprese dei nostri nuotatori. Anche ieri, in mare aperto, l’immenso Gregorio P ...Jacobs trionfa agli Assoluti di Rieti, dopo l'infortunio. Tamberi vince fra le polemiche. Record per Elena Vallortigara che vola fino a 1.98.