M5S: eletti a Grillo 'appoggio esterno a governo', garante possibilista 'valuterò con Conte' (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, nella riunione di questa mattina tra Beppe Grillo e diversi parlamentari M5S, alcuni eletti avrebbero invitato il garante a valutare anche la possibilità di togliere i ministri al governo Draghi, e dare l'appoggio esterno all'esecutivo. "Può essere una strada - avrebbe aperto il garante del Movimento - ne parliamo con Giuseppe" Conte "per valutarla", avrebbe aggiunto mostrandosi possibilista. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, nella riunione di questa mattina tra Beppee diversi parlamentari M5S, alcuniavrebbero invitato ila valutare anche la possibilità di togliere i ministri alDraghi, e dare l'all'esecutivo. "Può essere una strada - avrebbe aperto ildel Movimento - ne parliamo con Giuseppe""per valutarla", avrebbe aggiunto mostrandosi

Pubblicità

Azione_it : No alle primarie per le regionali, sì a discutere di candidati condivisi, no al 'campo largo' con il M5S, sì al con… - elio_vito : Renzi non si è dimesso, Calenda non si è dimesso, tutti i parlamentari di Italia Viva ed Azione sono stati eletti i… - Giorgiolaporta : Quando Giggino #DiMaio parlava dei #voltagabbana che una volta eletti se ne fregano degli elettori e cambiano parti… - TV7Benevento : M5S: eletti a Grillo 'appoggio esterno a governo', garante possibilista 'valuterò con Conte' -… - CarmeloAmico2 : RT @Azione_it: No alle primarie per le regionali, sì a discutere di candidati condivisi, no al 'campo largo' con il M5S, sì al consolidamen… -