TikTok, la star in lacrime: 'Hanno ucciso mio figlio il giorno prima del suo compleanno, aiutatemi a trovare il killer' (Di lunedì 27 giugno 2022) Dramma negli Usa. Una star di TikTok dell'Alabama chiede aiuto per rintracciare l'assassino di suo figlio adolescente, morto solo un giorno prima di compiere 19 anni. Ophelia Nichols , che ha sette ...

