Prima regola per imparare a risparmiare: darsi un obiettivo concreto – Money Date Ep. 4 (Di lunedì 27 giugno 2022) Quando si è giovani, si fa fatica a capire come gestire i propri soldi. Spesso ci si fa prendere dall'entusiasmo dei primi stipendi, ed è molto facile arrivare a fine mese senza aver messo nulla da parte, avendo l'illusione che il risparmio sia una cosa che verrà più avanti. Non solo, gestire il denaro significa imparare a pagare le tasse, compilare la dichiarazione dei redditi, capire quali sono i momenti migliori per fare determinati acquisti, fare investimenti oculati, senza giocarsi tutti i risparmi su una nuova criptovaluta «che mi ha consigliato un amico». In questo episodio di Money Date, Sofia e Riccardo parlano della difficoltà di risparmiare, soprattutto da giovani, quando gli stipendi spesso non sono particolarmente alti. Il risparmio può sembrarci una rinuncia, ma non lo è. Per motivarsi, però, esiste ...

