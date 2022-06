(Di lunedì 27 giugno 2022) , ma solo in determinate condizioni. Oggi la riunione per laÈ attesa per oggi la decisione sul futuro uso dellesul posto di. È infatti in programma l’incontro tecnico tra ministero del, della Salute e Inail per valutare l’aggiornamento del protocollo di sicurezza anti-Covid nei luoghi di, in scadenza il 30 giugno. L’orientamento sarebbe quello dire il ricorso alla mascherina Ffp2 nei luoghi dove non si può garantire il distanziamento o quando il dipendente lavora a contatto con il pubblico. Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero, ha dichiarato: “Data l’elevata velocità di circolazione virale è bene ricordare che si può ridurre il rischio di trasmissione dell’infezione utilizzando, ...

Pubblicità

361_magazine : Mascherine, si va verso la proroga sul luogo di lavoro - infoitsalute : Covid, verso proroga dell'obbligo di mascherine sui luoghi di lavoro. Si pensa alle Ffp2 - SkyTG24 : #Covid19, verso proroga dell'obbligo di mascherine sui luoghi di lavoro. Si pensa alle Ffp2 - CorriereUmbria : +++ Mascherine nei luoghi di lavoro: oggi nuove decisioni #covid #mascherina #contagi #ricoveri #brusaferro… - Open_gol : La Siaarti: nove volte su dieci si tratta di vaccinati con due dosi. La media di età è 75 anni. Verso l’obbligo con… -

...stop isolamento positivi Le opinioni degli esperti Locatelli, secondo il quale comunque non andrebbero reintrodotti alcuni obblighi, tra cui l'uso delleal di là dei trasporti, ...Questo non vuol dire che si debba tornare indietro, per esempio, sulle. Su questo ... Anche se stiamo andandouna fase di endemizzazione , Locatelli chiede di continuare a prestare ...Mascherine, si va verso la proroga sul luogo di lavoro, ma solo in determinate condizioni. Oggi la riunione per la proroga ...Cresce l'allerta per il nuovo incremento dei contagi Covid, proprio nel momento in cui sta per scadere l'obbligo di usare mascherine sul luogo di lavoro. IL REPORT Omicron 5, contagi salgono del 60% i ...