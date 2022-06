Pubblicità

GesualdoBufali2 : @PoliticaPerJedi @EnricoLetta Letta vuole raccattare le frattaglie poltronare del Centro, svergognati faccendieri d… - LaNotifica : Letta “Voto rende più forte agenda sociale governo” - Giusepp73435001 : Letta,voglio usare la credibilità che è venuta dal voto. Quale credibilità aldilà delle percentuali di voto,perché… - ZerounoTv : Letta “Voto rende più forte agenda sociale governo” - messina_oggi : Letta “Voto rende più forte agenda sociale governo”ROMA (ITALPRESS) - 'Penso che questo voto aiuti a rendere più fo… -

Che cosa diranno prima delAppoggeranno l'uno o l'altro La Chiesa può giocare un ruolo ... D'accordo sul fatto che non si possa assolutamente dare per certa la vittoria die del cosiddetto ...Per la Ronzulli di Forza Italia ha vinto il partito del non, si è votato poi in un solo giorno,... Intanto il segretario Dem, Enrico, analizza soddisfatto il risultato del Pd. 'Il commento è ...È vero che sono le elezioni locali, ed è opinione, tra i sondaggisti interpellati, che il voto di domenica non abbia nulla a che ... Vince soprattutto il Partito democratico di Enrico Letta che oltre ...ROMA (ITALPRESS) – “Penso che questo voto aiuti a rendere più forte l’agenda sociale del governo. L’inflazione sta diventando molto alta, è una tassa disuguale che colpisce le famiglie soprattutto que ...