Allarme siccità, Curcio: non escluso il razionamento diurno dell'acqua - Cronaca - quotidiano.net (Di lunedì 27 giugno 2022) Il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio Roma, 27 giugno 2022 - Non si può escludere "il razionamento diurno dell'acqua". Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio , ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Il capoa Protezione civile, FabrizioRoma, 27 giugno 2022 - Non si può escludere "il". Lo ha detto il capoa Protezione Civile, Fabrizio, ...

Pubblicità

enpaonlus : Una ciotola di acqua fresca per gli animali domestici e selvatici! Un piccolo gesto per un grande conforto!… - Agenzia_Ansa : L'allarme di Patuanelli sulla siccità: 'Inevitabile lo stato di crisi. Abbiamo intere aree del paese ed europee che… - fattoquotidiano : Non lo avessero detto, fosse stato inaspettato, si potrebbe anche dar la colpa alle sole calamità naturali, al camb… - NelAlici : RT @seguimi2022: Il fiume Pò non è in secca. Allarme siccità per depensati.?????????????? - horottoilvetro : RT @24emilia: Allarme siccità, da lunedì 27 limitazioni nell’uso dell’acqua in tutti i comuni reggiani | 24Emilia -