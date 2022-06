Pafundi, Giuntoli punta sulla napoletanità: il retroscena da Udine (Di domenica 26 giugno 2022) Simone Pafundi è il giovanissimo talento dell’Udinese che è stato accostato al Napoli. A 16 anni sembra avere già le stimmate del predestinato. Tanto che c’è chi ha accostato Pafundi a Messi e Maradona. Tanto? Troppo? Forse si, eppure sui nostri canali social ci sono molti tifosi dell’Udinese che hanno commentato i post scrivendo addirittura di essere pronti a non fare l’abbonamento con l’Udinese se dovesse vendere il giovane talento. C’è chi assicura che è un “fenomeno, questo è quanto mi è stato riferito da chi lo vede da vicino“. Pafundi al Napoli: tutte le novità Insomma Simone Pafundi è il nome più chiacchierato del momento, anche perché in Italia sembra esserci una riscoperta dei giovani e la voglia di osare, anche per questioni di bilancio. Ma Simone ... Leggi su napolipiu (Di domenica 26 giugno 2022) Simoneè il giovanissimo talento dell’se che è stato accostato al Napoli. A 16 anni sembra avere già le stimmate del predestinato. Tanto che c’è chi ha accostatoa Messi e Maradona. Tanto? Troppo? Forse si, eppure sui nostri canali social ci sono molti tifosi dell’se che hanno commentato i post scrivendo addirittura di essere pronti a non fare l’abbonamento con l’se se dovesse vendere il giovane talento. C’è chi assicura che è un “fenomeno, questo è quanto mi è stato riferito da chi lo vede da vicino“.al Napoli: tutte le novità Insomma Simoneè il nome più chiacchierato del momento, anche perché in Italia sembra esserci una riscoperta dei giovani e la voglia di osare, anche per questioni di bilancio. Ma Simone ...

Pubblicità

cn1926it : #Pafundi-#Napoli, #Giuntoli prova a convincere anche il padre. Ma l’#Udinese risponde no - susydigennaro : RT @napolimagazine: DA UDINE - Pafundi, Giuntoli ha provato a convincere la famiglia ma per l'Udinese è incedibile - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DA UDINE - Pafundi, Giuntoli ha provato a convincere la famiglia ma per l'Udinese è incedibile - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DA UDINE - Pafundi, Giuntoli ha provato a convincere la famiglia ma per l'Udinese è incedibile - apetrazzuolo : DA UDINE - Pafundi, Giuntoli ha provato a convincere la famiglia ma per l'Udinese è incedibile -