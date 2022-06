Mondiali di tuffi, Marsaglia-Tocci sono sesti nel sincro 3 metri (Di domenica 26 giugno 2022) Budapest – Bravi e coraggiosi, ad un passo dall’eccellenza, Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci sesti nella finale dal sincro 3 metri, che apre il programma pomeridiano della prima giornata dei Mondiali di Budapest, in svolgimento alla Duna Arena. La coppia azzurra conduce una gara di altissimo livello e si mantiene al quarto posto fino al bellissimo quadruplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato (72.96), ma poi vede svanire all’ultimo tuffo i sogni di podio con il triplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato (60.18), per un errore di Marsaglia in entrata e chiude con 372.33 punti. L’oro va ai funambolici cinesi Yuan Cao e Zongyuan Wang, quest’ultimo campione olimpico in carica ma in coppia con Xie Siyi, con 459.18 punti, che precedono i britannici Anthony ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 26 giugno 2022) Budapest – Bravi e coraggiosi, ad un passo dall’eccellenza, Lorenzoe Giovanninella finale dal, che apre il programma pomeridiano della prima giornata deidi Budapest, in svolgimento alla Duna Arena. La coppia azzurra conduce una gara di altissimo livello e si mantiene al quarto posto fino al bellissimo quadruplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato (72.96), ma poi vede svanire all’ultimo tuffo i sogni di podio con il triplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato (60.18), per un errore diin entrata e chiude con 372.33 punti. L’oro va ai funambolici cinesi Yuan Cao e Zongyuan Wang, quest’ultimo campione olimpico in carica ma in coppia con Xie Siyi, con 459.18 punti, che precedono i britannici Anthony ...

