GP Assen, MotoGP: nuvola rossa nelle qualifiche grazie a Bagnaia (Di sabato 25 giugno 2022) Le qualifiche del GP di Assen della MotoGP sono rosso Ducati. Pecco Bagnaia firma una pole capolavoro, che demolisce il record della pista e spingono il torinese a quota sei partenze al palo nel 2022. Fabio Quartararo non molla e graffia una prima fila niente male. Qualcuno ha visto l'Aprilia? Noi non la vediamo. MotoGP, GP Olanda: le prove libere bagnate di Assen Gp Assen MotoGP: cosa succede nelle qualifiche? Il primo colpo di scena è nelle Q1. Appena parte, Enea Bastianini deve parcheggiare la sua Ducati per un guasto improvviso. Il riminese riparte con la moto di riserva ma non ha tempo per un cambio gomme. Usando lo stesso treno, non va oltre il settimo crono, che lo obbligherà a ...

