Calciomercato: ManCity. Accordo con il Leeds per Phillips (Di sabato 25 giugno 2022) Il centrocampista inglese alla corte di Guardiola per oltre 52 milioni di euro LONDRA (INGHILTERRA) - Il Manchester City ha firmato un Accordo da 45 milioni di sterline (oltre 52 milioni di euro) con ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 25 giugno 2022) Il centrocampista inglese alla corte di Guardiola per oltre 52 milioni di euro LONDRA (INGHILTERRA) - Il Manchester City ha firmato unda 45 milioni di sterline (oltre 52 milioni di euro) con ...

Pubblicità

Giornaleditalia : #italpresssport Calciomercato: ManCity. Accordo con il Leeds per Phillips - LucaSacchetti16 : RT @guglielm87: Il #Parma e Maresca si sono ‘separati’ ufficialmente. È stato formalizzato l’accordo per la risoluzione contrattuale con l’… - topcalcioingles : ?? Kalvin #phillips è ad un passo dal #mancity per 42 milioni di sterline più bonus #calciomercato - Vincenzo140893 : RT @Henrikatuci2001: Verso la rottura tra #Juventus e #DeLigt. L'olandese potrebbe chiedere la cessione, il calciatore chiedeva un ingaggio… - Henrikatuci2001 : Verso la rottura tra #Juventus e #DeLigt. L'olandese potrebbe chiedere la cessione, il calciatore chiedeva un ingag… -