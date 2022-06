Ideavano attentato in Italia, fermati 2 presunti jihadisti (Di venerdì 24 giugno 2022) Due giovani incensurati di origine kosovare, un uomo e una donna, si sarebbero addestrati per compiere atti violenti e avrebbero progettato di compiere in Italia un attentato con ordigni esplosivi, in ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 giugno 2022) Due giovani incensurati di origine kosovare, un uomo e una donna, si sarebbero addestrati per compiere atti violenti e avrebbero progettato di compiere inuncon ordigni esplosivi, in ...

Pubblicità

serenel14278447 : Ideavano attentato in Italia, fermati 2 presunti jihadisti - FirenzePost : Terrorismo: ideavano un attentato in Italia, fermati a Trento due presunti jihadisti - ItalianPolitics : INTERNI. Ideavano un attentato in Italia, fermati due presunti jihadisti di origine kosovara - ANSA - paterno_carlo : - NuovoSud : Ideavano un attentato in Italia, fermati a Trento due presunti jihadisti -