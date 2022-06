Effetto Di Maio sul Campidoglio. Bocche cucite tra i 5Stelle. E Virginia Raggi non si sbottona (Di venerdì 24 giugno 2022) La scissione di Di Maio provoca tensioni nel M5S a Roma. I consiglieri capitolini non hanno ancora deciso se restare nel M5S di Conte o trasferirsi in IpF. Come racconta il Messaggero a 72 ore dalla scissione voluta da Di Maio i grillini in Campidoglio hanno le Bocche cucite. «Non solo non hanno ufficializzato da che parte stanno, ma si sono chiusi in un imbarazzato silenzio», scrive il quotidiano romano. M5S, i consiglieri regionali del Lazio a fianco di Conte E come se ciò non bastasse, non risponderebbero neppure alle telefonate dei consiglieri regionali del Lazio che sono rimasti a fianco di Conte. Ecco chi sono i consiglieri comunali grillini. In Campidoglio siedono Virginia Raggi, Daniele Diaco, Linda Meleo e Paolo Ferrara, oltre ad Antonio De ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 giugno 2022) La scissione di Diprovoca tensioni nel M5S a Roma. I consiglieri capitolini non hanno ancora deciso se restare nel M5S di Conte o trasferirsi in IpF. Come racconta il Messaggero a 72 ore dalla scissione voluta da Dii grillini inhanno le. «Non solo non hanno ufficializzato da che parte stanno, ma si sono chiusi in un imbarazzato silenzio», scrive il quotidiano romano. M5S, i consiglieri regionali del Lazio a fianco di Conte E come se ciò non bastasse, non risponderebbero neppure alle telefonate dei consiglieri regionali del Lazio che sono rimasti a fianco di Conte. Ecco chi sono i consiglieri comunali grillini. Insiedono, Daniele Diaco, Linda Meleo e Paolo Ferrara, oltre ad Antonio De ...

