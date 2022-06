Coronavirus, 51 morti e 55.829 contagi in un giorno. Aumenta di nuovo il tasso di positività: ora è al 23,5% (+0,8%) (Di venerdì 24 giugno 2022) Il bollettino del 24 giugno 2022 Nelle ultime 24 ore il numero di decessi legati al Coronavirus in Italia è arrivato a quota 51. Secondo i dati di ieri le vittime erano 75. Nel bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute si legge che il numero di nuovi contagi è 55.829, una cifra simile a quella di ieri dove questo dato era arrivato a 56.166. Dai primi casi di Covid in Italia sono morte 168.018 persone. La situazione negli ospedali Al momento i pazienti ricoverati con sintomi negli ospedali italiani sono 5.205, mentre quelli che si trovano nei reparti di terapia intensiva arrivano a 225. Il numero dei nuovi ingressi nelle ultime 24 ore nelle terapie intensive è arrivato a 29. Al momento le persone in isolamento domiciliare sono 672.748: il totale degli attualmente positivi in tutta Italia è arrivato così a ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 giugno 2022) Il bollettino del 24 giugno 2022 Nelle ultime 24 ore il numero di decessi legati alin Italia è arrivato a quota 51. Secondo i dati di ieri le vittime erano 75. Nel bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute si legge che il numero di nuoviè 55.829, una cifra simile a quella di ieri dove questo dato era arrivato a 56.166. Dai primi casi di Covid in Italia sono morte 168.018 persone. La situazione negli ospedali Al momento i pazienti ricoverati con sintomi negli ospedali italiani sono 5.205, mentre quelli che si trovano nei reparti di terapia intensiva arrivano a 225. Il numero dei nuovi ingressi nelle ultime 24 ore nelle terapie intensive è arrivato a 29. Al momento le persone in isolamento domiciliare sono 672.748: il totale degli attualmente positivi in tutta Italia è arrivato così a ...

