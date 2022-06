Ultime Notizie – Covid, giù contagi e morti nel mondo: in Europa +6% casi (Di giovedì 23 giugno 2022) Calano i nuovi contagi e i nuovi morti di Covid nel mondo, secondo l’ultimo aggiornamento dell’Organizzazione mondiale della sanità. Nella settimana dal 13 al 19 giugno sono stati segnalati oltre 3,3 milioni di contagi (-4%) e oltre 7.500 decessi (-16%), portando il bilancio totale da inizio pandemia a oltre 536 milioni di casi confermati e oltre 6,3 milioni di morti. I nuovi contagi aumentano però nella regione europea dell’Oms (oltre 1,2 milioni, +6%), nonché nel Sudest asiatico (+46%) e nel Mediterraneo orientale (+45). In Europa prosegue comunque la diminuzione dei morti (poco meno di 2mila nuovi decessi, -26%). Nel bollettino settimanale l’agenzia ginevrina ribadisce che “le tendenze rilevate dovrebbero essere ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 23 giugno 2022) Calano i nuovie i nuovidinel, secondo l’ultimo aggiornamento dell’Organizzazione mondiale della sanità. Nella settimana dal 13 al 19 giugno sono stati segnalati oltre 3,3 milioni di(-4%) e oltre 7.500 decessi (-16%), portando il bilancio totale da inizio pandemia a oltre 536 milioni diconfermati e oltre 6,3 milioni di. I nuoviaumentano però nella regione europea dell’Oms (oltre 1,2 milioni, +6%), nonché nel Sudest asiatico (+46%) e nel Mediterraneo orientale (+45). Inprosegue comunque la diminuzione dei(poco meno di 2mila nuovi decessi, -26%). Nel bollettino settimanale l’agenzia ginevrina ribadisce che “le tendenze rilevate dovrebbero essere ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Le notizie del giorno | 23º giugno - Pomeridiane Segui l'attualità dall'Euro… - cn1926it : Inchiesta #Osimhen, anche la polizia francese a #CastelVolturno: i dettagli - valerianom1948 : ULTIME NOTIZIE Of MAIO si E' proposto per un APPARENTAMENTO con i 5stelle! PER UNA POLITICA UNITARIA - ticaffi : Allo stand della #BiosolutionAcademy di Università Cattolica del Sacro Cuore ci sono anche le ultime notizie sul W… -