Napoli - Si tratta per Duelofeu, Tameze puo essere un obiettivo (Di giovedì 23 giugno 2022) Continua la trattativa per portare Gerard Deulofeu in maglia azzurra, l'attaccante piace molto a mister Luciano Spalletti e la dirigenza del Napoli vorrebbe accontentarlo. Le parti non sono assai distanti, ci potrebbe essere anche una contropartita tecnica nella trattativa , si tratterebbe di Gianluca Gaetano ex Cremonese, reduce da un ottima stagione con la squadra lombarda ottenendo la promozione in serie A. Il Napoli farà le valutazioni del caso prima di un eventuale cessione. Secondo il giornalista di Sky Luca Marchetti, Adrien Tameze centrocampista del Verona, è un obiettivo del Napoli, mentre Nandez sarebbe piu un opportunità, ora bisogna vedere quanto chiede il Cagliari visto che la precedente trattativa si interruppe per ...

