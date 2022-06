Lazio | Sarri insiste per Emerson | tentativo per prenderlo in prestito

(Di giovedì 23 giugno 2022) Serve anche un terzino sinistro alla. Non è una priorità assoluta - come invece sono i centrali di difesa - ma tecnico e...

... Lotito non molla: 'Faremo di tutto per costruire unapiù forte e compatibile con la guida tecnica'. Carnesecchi perè la prima scelta. Anche se, aspettando la sua riabilitazione completa,...insiste per Emerson del Chelsea , tra i primi nomi fatti a Lotito un anno fa. Da Formello ... I Blues sono pronti ad ascoltare offerte, si è parlato della Juve , non solo della. Emerson ...Serve anche un terzino sinistro alla Lazio. Non è una priorità assoluta - come invece sono i centrali di difesa - ma tecnico e società concordano sull'inserire un altro elemento da alternare con Marus ...Dal canto suo il terzino tornerebbe volentieri da Sarri ma va trovato l'eventuale accordo tra le società. La Lazio punta alla stessa formula con cui il classe '94 è approdato al Lione: prestito con ...