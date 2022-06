Il principe Alberto di Monaco e Charlene insieme in Norvegia | il bacio sfuggente e teso non passa inosservato

(Di giovedì 23 giugno 2022) I regnanti del Principato di, avrebbero voluto utilizzare il viaggio istituzionale inper far vedere al mondo che sono una coppia felice e riappacificata, ma le foto scattate dai fotografi mostrano ben altro. Iltra i due, il primo in pubblico immortalato in uno scatto, sembra essere più di circostanza che d’amore: le labbra si toccano sfuggenti, i volti contratti mostrano imbarazzo e tensione. La coppia si trova inassieme ai figli in occasione dell’inaugurazione della mostra dedicata ad uno dei predecessori diII, ossiaI, esploratore che aveva trovato inun territorio adatto alle sue ricerche, di cui quest’anno si festeggia il centenario dalla morte. È la ...

Saranno indiscrezioni e francamente ce lo auguriamo. Però pensare che per un bacio furtivo in mondovisione ildebba tirare fuori 12 milioni di euro l'anno, ci fa un po' specie. Ma è quel che si dice negli ambienti francesi. La bella Charlene moglie die mamma dei figli Jaques e ...... l'iniziativa sarà organizzata sabato 25 giugno presso la parrocchia di San Girolamo (via... Famiglie per l'accoglienza, Istituto Santa Famiglia, Movimento per la vitaMarvelli, ... I gemelli di Monaco appaiono a sorpresa con il principe Alberto a uno degli eventi preferiti di Charlène LEGGI ANCHE > Charlene di Monaco è tornata, ed è pronta a riprendersi ciò che le spetta Charlene di Monaco e Alberto bacio, ma i dubbi restano La principessa ha subito smentito: “È spiacevole che ...Saranno indiscrezioni e francamente ce lo auguriamo. Però pensare che per un bacio furtivo in mondovisione il Principe Alberto debba tirare fuori 12 ...