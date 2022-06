Conte cambia strategia: nel Governo (per adesso), ma senza fare sconti. Ora il ritorno Di Battista e altri ex non è più un tabù (Di giovedì 23 giugno 2022) Conte non aspetta a rispondere alla decisione di Luigi Di Maio di fondare un nuovo gruppo parlamentare, indebolendo enormemente il Movimento. Non solo agli occhi degli elettori, ma anche all’interno della maggioranza. Non fosse altro per il fatto che – come sottolineato non a caso dal ministro degli Esteri – che adesso i pentastellati non sono di fatto più la prima forza politica in Parlamento. Un incredibile assist, quello di Di Maio, al suo ex amico (e chissà, forse futuro…) Matteo Salvini. Conte avvisa Draghi e replica Di Maio Ospite ieri a Otto e mezzo su La7, Conte ha lanciato lancia un messaggio a Mario Draghi: “È un po’ che non ci sentiamo, sicuramente lo sentirò questa settimana, ci confronteremo per valutare la situazione e capire come procedere, ma assolutamente non metterò in discussione il nostro sostegno ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 23 giugno 2022)non aspetta a rispondere alla decisione di Luigi Di Maio di fondare un nuovo gruppo parlamentare, indebolendo enormemente il Movimento. Non solo agli occhi degli elettori, ma anche all’interno della maggioranza. Non fosse altro per il fatto che – come sottolineato non a caso dal ministro degli Esteri – chei pentastellati non sono di fatto più la prima forza politica in Parlamento. Un incredibile assist, quello di Di Maio, al suo ex amico (e chissà, forse futuro…) Matteo Salvini.avvisa Draghi e replica Di Maio Ospite ieri a Otto e mezzo su La7,ha lanciato lancia un messaggio a Mario Draghi: “È un po’ che non ci sentiamo, sicuramente lo sentirò questa settimana, ci confronteremo per valutare la situazione e capire come procedere, ma assolutamente non metterò in discussione il nostro sostegno ...

Pubblicità

guerraucrainait : #Conte: 'Il sostegno a governo Draghi non è in discussione'. #DiMaio domani riunirà i parlamentari che hanno aderit… - 5_bepi : @luigidimaio è palese a qst punto che l assalto dei ricorsi dei giudici di Napoli contro Conte fu opera di DiMaio,e… - dilmax73 : RT @LaNotiziaTweet: Salvini vuole il rimpasto. Ma Draghi non cede e i 5S restano al Governo. #Conte: chi sono i ministri non cambia nulla.… - LaNotiziaTweet : Salvini vuole il rimpasto. Ma Draghi non cede e i 5S restano al Governo. #Conte: chi sono i ministri non cambia nul… - zazoomblog : Salvini vuole il rimpasto. Conte: chi sono i ministri non cambia nulla - #Salvini #vuole #rimpasto. #Conte: -