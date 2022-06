Brunetta ancora contro salario minimo e Reddito di cittadinanza: «Distruggono il mercato del lavoro» (Di giovedì 23 giugno 2022) «Se mettiamo insieme il salario minimo, che uccide la contrattazione, con il Reddito di cittadinanza, noi abbiamo distrutto il mercato del lavoro». Sono le parole del ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta al Festival del lavoro a Bologna, che torna a ribadire il suo no a queste misure. Inizia il suo intervento denunciando il «catastrofismo» di Confindustria, i consulenti del lavoro, che hanno parlato di recessione tecnica. Sul fronte del mercato del lavoro si dice ottimista sottolineando che «abbiamo il record di occupati», e che le diverse problematiche che si stanno verificando sono dovute ai cambiamenti in corso nel settore lavorativo. «Sì, abbiamo tante dimissioni, ma vengono ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 giugno 2022) «Se mettiamo insieme il, che uccide la contrattazione, con ildi, noi abbiamo distrutto ildel». Sono le parole del ministro per la Pubblica amministrazione Renatoal Festival dela Bologna, che torna a ribadire il suo no a queste misure. Inizia il suo intervento denunciando il «catastrofismo» di Confindustria, i consulenti del, che hanno parlato di recessione tecnica. Sul fronte deldelsi dice ottimista sottolineando che «abbiamo il record di occupati», e che le diverse problematiche che si stanno verificando sono dovute ai cambiamenti in corso nel settore lavorativo. «Sì, abbiamo tante dimissioni, ma vengono ...

