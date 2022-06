Ultime Notizie Roma del 22-06-2022 ore 10:10 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale un appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla stazione in studio Giuliano Ferrigno temperature eccezionali in Italia picchi di 43 gradi in Puglia 41 a Caltanissetta ed Oristano 40 a Cosenza 38 a Firenze 37-38 Bologna a Ferrara eterni e quanto gli aspetti annunciano per i prossimi 15 giorni con la terza ondata di caldo dell’anno che potrebbe portare a nuovi record per il mese intanto la volontà e mezza in conferenza delle regioni Ieri ho incontrato i rappresentanti del Governo è quello di tornare a chiedere lo stato di emergenza il governo per affrontare il problema della siccità nelle regioni del nord di avere così un supporto a livello nazionale della protezione civile Oggi i rappresentanti delle regioni ed il controllo del capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio la ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale un appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla stazione in studio Giuliano Ferrigno temperature eccezionali in Italia picchi di 43 gradi in Puglia 41 a Caltanissetta ed Oristano 40 a Cosenza 38 a Firenze 37-38 Bologna a Ferrara eterni e quanto gli aspetti annunciano per i prossimi 15 giorni con la terza ondata di caldo dell’anno che potrebbe portare a nuovi record per il mese intanto la volontà e mezza in conferenza delle regioni Ieri ho incontrato i rappresentanti del Governo è quello di tornare a chiedere lo stato di emergenza il governo per affrontare il problema della siccità nelle regioni del nord di avere così un supporto a livello nazionale della protezione civile Oggi i rappresentanti delle regioni ed il controllo del capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio la ...

Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - _Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - junews24com : Pellegrini lascia la Juve, avviati i contatti con due club per la cessione - - Valter41271244 : RT @Agenzia_Ansa: Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano, nel… - junews24com : Dybala Inter, Marotta non molla la Joya: nuovo incontro in programma - -