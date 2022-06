Calciomercato Milan, tutto su Dybala: la strategia rossonera (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Milan guarda al futuro. Il colpo di Calciomercato in grado di infiammare il cuore dei tifosi potrebbe essere decisamente inaspettato. La società rossonera, infatti, guarda in Italia per puntellare la trequarti. Dopo aver virato prepotentemente nelle scorse settimane su Zaniolo e non aver trovato ancora un accordo con la Roma, il nuovo obbiettivo di mercato si chiama Paulo Dybala. Calciomercato Milan: il punto su Dybala Paulo Dybala, talento assoluto fino all’ultimo campionato in forza alla Juventus, è stato accostato prepotentemente all’Inter di Inzaghi (che ha praticamente quasi chiuso per il ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku). Il derby di Milano potrebbe infiammarsi ulteriormente proprio perché Dybala è ... Leggi su zon (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ilguarda al futuro. Il colpo diin grado di infiammare il cuore dei tifosi potrebbe essere decisamente inaspettato. La società, infatti, guarda in Italia per puntellare la trequarti. Dopo aver virato prepotentemente nelle scorse settimane su Zaniolo e non aver trovato ancora un accordo con la Roma, il nuovo obbiettivo di mercato si chiama Paulo: il punto suPaulo, talento assoluto fino all’ultimo campionato in forza alla Juventus, è stato accostato prepotentemente all’Inter di Inzaghi (che ha praticamente quasi chiuso per il ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku). Il derby dio potrebbe infiammarsi ulteriormente proprio perchéè ...

