Tu sì che vales, l’addio inaspettato: non ci sarà, fan distrutti (Di martedì 21 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il pubblico di Canale 5 dovrà dire addio ad un volto amato di Tu sì que vales che non farà parte più del cast. La notizia ha spiazzato i fan che speravano di rivederla: ecco chi è. La redazione e gli autori del noto programma di Mediaset sono già al lavoro per preparare la prossima Leggi su youmovies (Di martedì 21 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il pubblico di Canale 5 dovrà dire addio ad un volto amato di Tu sì queche non farà parte più del cast. La notizia ha spiazzato i fan che speravano di rivederla: ecco chi è. La redazione e gli autori del noto programma di Mediaset sono già al lavoro per preparare la prossima

Pubblicità

valeriee_vales : che mal di testa oh - LGmonster23 : Non ci credo che hanno deciso di mandare in onda le repliche di tu si que vales ma hanno messo la stagione senza sa… - postmalocchio : che ridere le repliche di tu si que vales di 100 anni fa piersilvio non ha + budget per nuovi programmi - TeleConsiglio : Che dirvi? A me già ogni puntata di questa stagione era sembrata il meglio, ma qui siamo a riproporvi il meglio del… - dreamingxx_ : Mediaset che ci piazza tu si que vales il 18 giugno. No zì sbagliato, questo programma si deve vedere solo d inverno, nn lo accetto. -