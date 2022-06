Sud, Svimez-Utilitalia: Per ogni mln di € di produzione delle Utilities si creano dai 7 ai 10 posti id lavoro (Di martedì 21 giugno 2022) Le aziende meridionali sono importanti attivatori di produzione e occupazione anche per le regioni del Centro-Nord. Nelle regioni del Sud, infatti, per ogni milione di euro di produzione realizzata dalle Utilities locali si attivano dai 7 ai 10 addetti. Accanto a questi, si creano da 2 a 3 posizioni lavorative aggiuntive nelle regioni del Centro-Nord. In altri termini, per ogni milione di euro di produzione realizzata dalle Utilities meridionali, in media una quota prossima al 30 per cento del valore dell’attivazione di occupazione interna alle regioni meridionali va a beneficio delle regioni centro-settentrionali. E’ quanto emerge dal Rapporto Sud di Utilitalia e Svimez, presentato oggi a Napoli. In ... Leggi su ildenaro (Di martedì 21 giugno 2022) Le aziende meridionali sono importanti attivatori die occupazione anche per le regioni del Centro-Nord. Nelle regioni del Sud, infatti, permilione di euro direalizzata dallelocali si attivano dai 7 ai 10 addetti. Accanto a questi, sida 2 a 3 posizioni lavorative aggiuntive nelle regioni del Centro-Nord. In altri termini, permilione di euro direalizzata dallemeridionali, in media una quota prossima al 30 per cento del valore dell’attivazione di occupazione interna alle regioni meridionali va a beneficioregioni centro-settentrionali. E’ quanto emerge dal Rapporto Sud di, presentato oggi a Napoli. In ...

