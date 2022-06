Rischio cyber fuori controllo O forse no

Leggi su panorama

(Di martedì 21 giugno 2022) Trend Micro ha recentemente pubblicato lo studio “Mapping the digital attack surface” raccogliendo i pareri di oltre 6 mila professionisti di security distribuiti in 29 paesi. Il sentiment generale è di forte preoccupazione e conferma quanto vado scrivendo da parecchio tempo: la superficie di attacco sta aumentando rapidamente e circa la metà degli intervistati afferma che ormai la crescita è “”. Questo si traduce nella sostanziale impossibilità di valutare prima e tenere sottopoi i rischi in materia disecurity. Se nella situazione attuale siamo già tutti in difficoltà, posso tranquillamente immaginare che entro qualche anno più che preoccupati saremo nel panico. L’attuale superficie di attacco, ovvero i punti tecnologici e non attraverso i quali è possibile colpire un’organizzazione, non sconta ancora gli ...