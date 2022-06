Pnrr, transizione ecologica e Giubileo. Le sfide romane secondo Federmanager (Di martedì 21 giugno 2022) “Aprire subito un tavolo di confronto con le istituzioni per individuare le reali esigenze del Lazio e identificare le competenze manageriali e progettuali necessarie per cogliere e sviluppare le opportunità che il Pnrr offre al nostro territorio”. Questo l’appello lanciato alle istituzioni da Federmanager Roma nel corso del dibattito Pnrr: proposte e sfide per il rilancio dell’economia. Al confronto, che si è tenuto in occasione dell’assemblea annuale di Federmanager Roma, sono intervenuti, sia in presenza sia in streaming, oltre mille manager industriali, istituzioni e stakeholders. “Il Pnrr e il fondo nazionale complementare porteranno a Roma risorse economiche importanti che dovremo saper investire per mobilità, telecomunicazioni e turismo: un’occasione preziosa e indispensabile ... Leggi su formiche (Di martedì 21 giugno 2022) “Aprire subito un tavolo di confronto con le istituzioni per individuare le reali esigenze del Lazio e identificare le competenze manageriali e progettuali necessarie per cogliere e sviluppare le opportunità che iloffre al nostro territorio”. Questo l’appello lanciato alle istituzioni daRoma nel corso del dibattito: proposte eper il rilancio dell’economia. Al confronto, che si è tenuto in occasione dell’assemblea annuale diRoma, sono intervenuti, sia in presenza sia in streaming, oltre mille manager industriali, istituzioni e stakeholders. “Ile il fondo nazionale complementare porteranno a Roma risorse economiche importanti che dovremo saper investire per mobilità, telecomunicazioni e turismo: un’occasione preziosa e indispensabile ...

