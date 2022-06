Ucraina | sindaco | a Mariupol 100 mila persone senz' acqua | è una catastrofe'

(Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Più di 100che si trovano ancora in città non hanno l'accesso all'potabile. Gli occupanti rilasciano l'una volta a settimana. E ledevono stare in fila per 4-8 ore. Questa è unaumanitaria. Bisogna fare di tutto per aprire un corridoio verde e salvare le. Inoltre la città rimanea corrente, gas e sistemi di smaltimento delle acque nere". Lo ha scritto su Telegram ildiVadym Boichenko.

Ucraina, sindaco Irpin: "Leader europei colpiti al cuore da orrori avvenuti in città" Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Più di 100 mila persone che si trovano ancora in città non hanno l'accesso all'acqua potabile. Gli occupanti rilasciano l'acqua una volta a settimana. E le persone devono ...