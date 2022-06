Sessa Aurunca, carabinieri tra i bagnanti sulle tracce di un latitante: lo prendono mentre va in spiaggia (Di lunedì 20 giugno 2022) Uomini in divisa sulla spiaggia. E scattano le manette tra i bagnanti a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta. I carabinieri, dopo averlo localizzato, hanno arrestato un latitante nella località balneare di Baia Azzurra. Si tratta di Luigi Piscopo. 33enne di Arzano. È accusato di far parte del gruppo camorristico arzanese cosiddetto della “167”. E di aver partecipato a un’associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Il tutto, nell’ambito dello stesso sodalizio camorristico. Sessa Aurunca, l’arresto mentre andava in spiaggia Come fanno sapere i carabinieri in una nota, il giovane, nella calda mattinata di domenica, è stato fermato mentre si apprestava a raggiungere la ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 giugno 2022) Uomini in divisa sulla. E scattano le manette tra i, in provincia di Caserta. I, dopo averlo localizzato, hanno arrestato unnella località balneare di Baia Azzurra. Si tratta di Luigi Piscopo. 33enne di Arzano. È accusato di far parte del gruppo camorristico arzanese cosiddetto della “167”. E di aver partecipato a un’associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Il tutto, nell’ambito dello stesso sodalizio camorristico., l’arrestoandava inCome fanno sapere iin una nota, il giovane, nella calda mattinata di domenica, è stato fermatosi apprestava a raggiungere la ...

