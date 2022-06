Monopoli, la speleologa caduta in una grotta a 120 metri di profondità: in corso le operazioni di recupero (Di lunedì 20 giugno 2022) Una speleologa di 41 anni è caduta a 120 metri di profondità nella grotta Rotolo a Monopoli (Bari). Al lavoro ci sono più di 40 tra tecnici, medici e operatori sanitari del Soccorso alpino e speleologico provenienti da Puglia, Basilicata e Campania. La donna è in buone condizioni di salute: dovrebbe essersi fratturata un braccio nella caduta. La speleologa era scesa nella grotta ieri mattina con altre dieci persone per un’attività di pre-esplorazione. «Si tratta della grotta più profonda dalla Puglia – spiega il presidente regionale del Soccorso alpino e speleologico, Gianni Grassi – e il gruppo aveva circa 700 metri fatti di molti passaggi stretti e tortuosi». Il ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 giugno 2022) Unadi 41 anni èa 120dinellaRotolo a(Bari). Al lavoro ci sono più di 40 tra tecnici, medici e operatori sanitari del Socalpino e speleologico provenienti da Puglia, Basilicata e Campania. La donna è in buone condizioni di salute: dovrebbe essersi fratturata un braccio nella. Laera scesa nellaieri mattina con altre dieci persone per un’attività di pre-esplorazione. «Si tratta dellapiù profonda dalla Puglia – spiega il presidente regionale del Socalpino e speleologico, Gianni Grassi – e il gruppo aveva circa 700fatti di molti passaggi stretti e tortuosi». Il ...

