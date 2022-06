Pubblicità

Pere Guardiola , fratello del boss del Manchester City Pep Guardiola e presidente del consiglio di amministrazione del, ha dichiarato alla radio spagnola Cadena SER che non si può escludere ...... proprio Gardini è stato identificato comenuovo dg, mentre Zamuner potrebbe essere il ... Tra i team del gruppo figurano, tra gli altri, il New York City, ile il Troyes . La trattativa ... Girona, possibile obiettivo Umtiti dal Barcellona. Il presidente: “Non escludiamolo” Il Girona ha conquistato per la seconda volta nella sua storia la promozione in Liga. Il club catalano, nell'orbita del City Football Group, ha superato il finale il Tenerife per 1-3, assicurandosi un ...L'infelice esperienza di Samuel Umtiti al Barcellona potrebbe volgere al termine: il Girona, neopromosso, è interessato al francese.