Corrado | chi era la moglie Marina Donato | “È stato un colpo di fulmine | nonostante la differenza d’età”

Corrado Mantoni, tra gli indimenticabili grandi mattatori del piccolo schermo aveva sposato in seconde nozze la moglie Marina Donato, dopo Luciana Nata nel 1949, la Donato era all'epoca la segretaria di redazione di un periodico cattolico ed inizia una collaborazione professionale con Corrado per curare eventi itineranti. Tra il conduttore all'epoca 48enne e la giovane donna di 24 anni scocca la scintilla: la loro unione funziona anche nel mondo televisivo dove Marina diviene produttrice esecutiva dei grandi successi del compagno come Il Pranzo E' Servito e La Corrida. Dopo 23 anni di convivenza, il 23 giugno 1996 Corrado Mantoni e Marina Donato diventano marito e moglie con una cerimonia officiata

