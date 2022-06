“Al tribunale di Milano c’è grave carenza di cancellieri: organici scoperti per il 26%. E a settembre in 36 andranno in pensione” (Di lunedì 20 giugno 2022) Mancano i cancellieri al tribunale di Milano. E presto ne mancheranno ancora di più. Il motivo? A settembre ne andranno in pensione altri 36, aggravando la scopertura d’organico che al momento pesa per il 26%. Lo segnala in una nota trasmessa ai giudici, alla dirigente amministrativa e alla presidenza della Corte d’Appello milanese, il presidente facente funzione del tribunale Fabio Roia. Il magistrato spiega che c’è una “situazione di grave criticità” per le carenze di organico del personale amministrativo nelle cancellerie. E c’è pure “il forte rischio“, in parte “giustificabile” dati proprio questi vuoti di personale, che i “funzionari addetti all’Ufficio per il processo vengano “progressivamente assorbiti da attività di cancelleria per supplire a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Mancano ialdi. E presto ne mancheranno ancora di più. Il motivo? Aneinaltri 36, aggravando la scopertura d’organico che al momento pesa per il 26%. Lo segnala in una nota trasmessa ai giudici, alla dirigente amministrativa e alla presidenza della Corte d’Appello milanese, il presidente facente funzione delFabio Roia. Il magistrato spiega che c’è una “situazione dicriticità” per le carenze di organico del personale amministrativo nelle cancellerie. E c’è pure “il forte rischio“, in parte “giustificabile” dati proprio questi vuoti di personale, che i “funzionari addetti all’Ufficio per il processo vengano “progressivamente assorbiti da attività di cancelleria per supplire a ...

