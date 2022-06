Quante posizioni ha guadagnato Matteo Berrettini con la vittoria al Queen’s? Resta davanti a Sinner, ma è fuori dalla top10: il motivo (Di domenica 19 giugno 2022) Nel primo pomeriggio di oggi Matteo Berrettini ha difeso il titolo al Queen’s, torneo vinto nel 2021 e nel 2022: l’azzurro ha così incamerato 500 punti. Dopo la vittoria di Stoccarda, lunedì 13 giugno, era stato rilasciato il ranking mondiale: l’azzurro aveva mantenuto la decima posizione. L’azzurro, invece, scarterà domani, oltre ai 500 punti della vittoria al Queen’s del 2021, altri 90, ovvero la metà di quelli incamerati nel 2019 con la semifinale di Halle. Approdando in finale al Queen’s Berrettini era già certo di Restare numero 1 d’Italia davanti a Sinner, e di essere 11° nel ranking di lunedì 20 giugno, ma di non poter Restare in top 10. L’azzurro, infatti, nonostante l’odierna ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) Nel primo pomeriggio di oggiha difeso il titolo al, torneo vinto nel 2021 e nel 2022: l’azzurro ha così incamerato 500 punti. Dopo ladi Stoccarda, lunedì 13 giugno, era stato rilasciato il ranking mondiale: l’azzurro aveva mantenuto la decima posizione. L’azzurro, invece, scarterà domani, oltre ai 500 punti dellaaldel 2021, altri 90, ovvero la metà di quelli incamerati nel 2019 con la semifinale di Halle. Approdando in finale alera già certo dire numero 1 d’Italia, e di essere 11° nel ranking di lunedì 20 giugno, ma di non poterre in top 10. L’azzurro, infatti, nonostante l’odierna ...

