Nuoto | Thomas Ceccon | “Dispiace non aver ripetuto il tempo della semifinale | verso la fine ero un po’ scarico”

(Di domenica 19 giugno 2022) Niente medaglia per Thomas Ceccon nei 50 farfalla ai Mondiali di nuoto 2022. Nella Duna Arena di Budapest l'azzurro classe 2001 non è riuscito a ripetere il tempo di questa mattina e ha chiuso in quinta posizione in 22.86. L'oro è andato allo statunitense Caeleb Dressel (22.57), l'argento al brasiliano Nicholas Santos (22.78) e il bronzo all'altro statunitense Michael Andrew (22.799). "Parlare di delusione per me no perché insomma sono venuto qua che non dovevo fare neanche i 50 delfino – ha dichiarato Ceccon ai microfoni di Rai 2 al termine della finale –. Ovviamente arrivare quinto e pensare che con il tempo sarei arrivato terzo un po', ma purtroppo i 50 sono così. Ero un po' ...

Eurosport_IT : RECORD AZZURRO!!!! ???????? Thomas Ceccon con 22'88 è nuovo record italiano, facendo segnare il secondo miglior tempo… - OA_Sport : #NUOTO Thomas Ceccon dà tutto, ma è quinto nei 50 delfino #Budapest2022. Oro a Dressel - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #Nuoto Thomas #Ceccon è quinto nei 50 farfalla ai #MondialiBudapest - MiChiamoGiuli4 : Prossimi mondiali se i miei figli avranno tutte le gare appiccicate come quest'anno Thomas, io vado dai vertici del… - sportface2016 : #Nuoto Thomas #Ceccon è quinto nei 50 farfalla ai #MondialiBudapest -

