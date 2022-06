Juve, il Napoli non molla Koulibaly: due strade per l’acquisto (Di domenica 19 giugno 2022) Il Napoli non molla Kalidou Koulibaly: due strade per il futuro del senegalese, individuato dalla Juve come obiettivo per la difesa Sky Sport ha fatto il punto sul futuro di Kalidou Koulibaly, difensore che piace molto alla Juventus. Il Napoli, al momento, non ha alcuna intenzione di cedere il senegalese, tantomeno ad una rivale. De Laurentiis e Spalletti farebbero carte false per tenerlo, ma c’è sempre il rischio che il giocatore possa spingere per andare via. Per i bianconeri due soluzioni: sperare che il giocatore vada a scadenza o presentare un’offerta da 40 milioni che convinca anche gli azzurri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 giugno 2022) IlnonKalidou: dueper il futuro del senegalese, individuato dallacome obiettivo per la difesa Sky Sport ha fatto il punto sul futuro di Kalidou, difensore che piace molto allantus. Il, al momento, non ha alcuna intenzione di cedere il senegalese, tantomeno ad una rivale. De Laurentiis e Spalletti farebbero carte false per tenerlo, ma c’è sempre il rischio che il giocatore possa spingere per andare via. Per i bianconeri due soluzioni: sperare che il giocatore vada a scadenza o presentare un’offerta da 40 milioni che convinca anche gli azzurri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

JuventusFCYouth : ...ma le nostre #Under13 Women sono FANTASTICHE! Oggi hanno vinto la Danone Nations Cup! Questi i risultati: Juve… - sportmediaset : Koulibaly dice no alle sirene bianconere: 'Non andrò mai alla Juve' - Gazzetta_it : Koulibaly, la Juve spinge e il Napoli trema: vorrebbe cederlo all’estero ma... #calciomercato - Napolinblack : @jonny001010 @VurroSimone @DAZN_IT Ma guarda che sei tu che mentre si parlava di Dybala Higuain e KK hai cominciato… - Marco09083222 : @Napolinblack @peseroforever @AntoninoGarg Noi tifosi juve non ci interessa del Napoli l'unica squadra che parliamo… -