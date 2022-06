Jabeur-Bencic in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Berlino 2022 (Di domenica 19 giugno 2022) Ons Jabeur e Belinda Bencic disputeranno l’ultimo atto del torneo Wta 500 di Berlino 2022. Per la tunisina si tratta della terza finale negli ultimi quattro tornei disputati in una stagione per lei esaltante fino a questo momento. Il suo gioco vario e tagliato si è adattato sin dall’inizio all’erba tedesca, superficie dove ha perso l’unico set ai quarti di finale contro la biellorussa Sasnovich. Molto più travagliato il cammino dell’elvetica, che è arrivata al terzo set in tutte le sue apparizioni. I precedenti sono in parità (2-2) ma le due non si sono mai incontrate sull’erba. Jabeur partirà con i favori del pronostico. La nordafricana cercherà di accaparrarsi il suo terzo titolo personale sul circuito maggiore, il secondo su questa superficie dopo Birmingham 2021. La svizzera va alla caccia del ... Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) Onse Belindadisputeranno l’ultimo atto del torneo Wta 500 di. Per la tunisina si tratta della terza finale negli ultimi quattro tornei disputati in una stagione per lei esaltante fino a questo momento. Il suo gioco vario e tagliato si è adattato sin dall’inizio all’erba tedesca, superficie dove ha perso l’unico set ai quarti di finale contro la biellorussa Sasnovich. Molto più travagliato il cammino dell’elvetica, che è arrivata al terzo set in tutte le sue apparizioni. I precedenti sono in parità (2-2) ma le due non si sono mai incontrate sull’erba.partirà con i favori del pronostico. La nordafricana cercherà di accaparrarsi il suo terzo titolo personale sul circuito maggiore, il secondo su questa superficie dopo Birmingham 2021. La svizzera va alla caccia del ...

Pubblicità

Tennis_Ita : Medvedev-Hurkacz finale ad Halle, a Berlino sarà Bencic-Jabeur l'ultimo atto - Gazzetta_it : A Berlino Jabeur batte la Gauff. In finale c’è la Bencic #tennis - sportface2016 : #WTABerlino 2022: come e quando seguire #Jabeur-#Bencic in diretta, finale del torneo tedesco - FiorinoLuca : @8cycling Tostissima. Ad oggi prenderei rimanendo sui cinque nomi: Swiatek, Jabeur, Pliskova, Bencic, Gauff - sportface2016 : #WtaBerlino: la finale sarà tra #Jabeur e #Bencic -