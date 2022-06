GP di Montreal | diretta | Verstappen torna primo per il pit-stop di Sainz | ora terzo | Leclerc ottavo

(Di domenica 19 giugno 2022) 22° giro -prende Alonso e lo supera e va in seconda posizionerientradavanti a HamiltonRiparte la gara eva ai box per il pit-. Purtroppo non è...

Pubblicità

SkySportF1 : ? Il comunicato FIA sui cambi dei componenti per Leclerc e Sainz ? - SkySportF1 : ?? Super Max conquista le qualifiche del Canada ?? Grandissimo ritorno in prima fila: FERNANDO ALONSO ? I risultati… - Romanito_21 : RT @SkySportF1: ?RITIRATO PEREZ LIVE ? - SkySport : RT @SkySportF1: ?RITIRATO PEREZ LIVE ? - flipippo : RT @SkySportF1: ?RITIRATO PEREZ LIVE ? -

...00 - Dove vederla in tv La gara inizierà alle ore 20 e sarà visibile insu Sky Sport 1 e ...primo Max Verstappen su Red Bull partirà in pole position sul circuito "Gilles Villeneuve" diC'è anche da archiviare il brutto ricordo della penalizzazione inflitta nel 2019 a Sebastian Vettel , quest'anno la Ferrari saprà "risorgere" aFORMULA 1, LE QUALIFCHE La pioggia ci ...Alonso e Sainz insidiano Verstappen, Leclerc per la rimonta: segui la cronaca in diretta del GP del Canada [ LIVE GARA F1 ].7° giro - Va ai box Magnussen per cambiare il musetto e anche le gomme, hard Russell attacca Magnussen e lo passa per la quinta posizione. Il danese prosegue con l'ala ...